Veja análise do pênalti desmarcado para o Grêmio contra o City Torque

Grêmio teve pênalti cancelado contra o City Torque. Dante FERNANDEZ / AFP

O Grêmio teve um pênalti desmarcado após análise do VAR no primeiro tempo da partida contra o Montevideo City Torque pela estreia na Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Estádio Centenário, no Uruguai.

Aos 27 minutos, após erro defensivo do time da casa, Braithwaite avançou em liberdade pelo lado esquerdo e entrou na área. Ao ver a aproximação de Montes, o dinamarquês adiantou a bola e caiu na área. Inicialmente, o árbitro marcou pênalti.

Contudo, ele foi chamado pelo VAR e analisou as imagens do lance. Dois minutos depois, o juiz voltou ao gramado e anulou a marcação. Ele não apresentou cartão amarelo a Braithwaite e mandou o jogo seguir.

— Não tem movimento adicional para derrubar, ele (Braithwaite) forçou a queda — disse Saimon Bianchini, repórter e comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, que ainda completou:

— Há o contato, mas, nitidamente, não pega por baixo, não há um movimento de empurrar. Há o contato, o Braithwaite sente e se projeta. Para mim, ele tenta cavar o pênalti.

Confira a análise de Saimon Bianchini