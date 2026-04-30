Veja análise do gol anulado do Grêmio contra o Palestino

Não bastasse desperdiçar três cobranças de pênalti, Carlos Vinícius ainda teve um gol anulado no empate com o Palestino, pela terceira rodada da Sul-Americana.
Aos 32 minutos da segunda etapa, o atacante, enfim, balançou as redes para o Grêmio. Porém, o gol foi anulado por um toque de mão de Riquelme, que havia dado assistência ao artilheiro gremista.
Enamorado fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou para a área. Braithwaite dividiu com a defesa e, na sobra, Riquelme tocou para Carlos Vinícius, que bateu para o gol, no canto direito do goleiro Pérez. A festa gremista, no entanto, durou pouco: após a checagem no VAR, o árbitro Guillermo Guerrero anulou o gol.
Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, indica que o gol deveria ser anulado. Porém, ele destaca que as imagens fornecidas pela Conmebol ao árbitro eram inconclusivas:
— Ele domina a bola na coxa e a ajeita com o braço. E aí o gol é irregular. O gol deve ser anulado pela arbitragem.
— Por essas imagens que o VAR está mostrando para o árbitro, eu não cravo a infração. Elas são inconclusivas. O mais curioso é que a imagem que a transmissão mostrou, para mim, deixa claro o toque e o gol é irregular. Só que o VAR mostrou as imagens erradas para o árbitro. Mostrou imagens ruins, que não indicam exatamente a profundidade do lance. Eu não discuto a anulação, eu discuto o procedimento do VAR — completou.