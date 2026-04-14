Veja a análise da expulsão de Nardoni, em Grêmio x Deportivo Riestra

Grêmio ficou com um a menos no início da segunda etapa. Renan Mattos / Agencia RBS

A vontade excessiva de Nardoni uma hora iria lhe render uma expulsão durante uma partida do Grêmio. A primeira vez foi nesta terça-feira (14), contra o Deportivo Riestra, pela Copa Sul-Americana.

O volante argentino recebeu cartão vermelho direto de Gery Anthony Vargas Carreño, em lance com Watson, aos dois minutos do segundo tempo. Apesar de visar a bola, Nardoni acertou a cabeça do adversário.

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— Ele chuta a cabeça do adversário, pela imagem em tempo real. Acho que a expulsão é indiscutível pela imagem em tempo real — disse Diori Vasconcellos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

— Vendo a repetição, eu entendo que o árbitro poderia mostrar o cartão amarelo, porque, embora o Nardoni levante o pé e toque no adversário, ele faz a menção de jogar, não vai com as travas, o adversário está com as mãos na frente — complementou.

O árbitro boliviano até revisou o lance no VAR, após indicação de Jorge Justiniano, mas a decisão inicial foi mantida.

— Confesso para vocês que estou revendo minha posição em relação ao lance, a imagem parecia travas no lance. Deveria ser checado e o amarelo aplicado.

Veja a análise de Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha: