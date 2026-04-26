Veja a análise da expulsão de Bruno Melo, em Grêmio x Coritiba

Bruno Melo foi expulso pelo árbitro da partida. Jeff Botega / Agencia RBS

A partida entre Grêmio e Coritiba neste domingo teve uma expulsão ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, o lateral-esquerdo do Coxa, Bruno Melo, deu uma forte entrada em Enamorado na intermediária de ataque gremista.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima não teve dúvidas e expulsou de maneira direta o jogador da equipe paranaense.

— Na imagem, deu para perceber que foi um pisão do jogador do Coritiba e, de fato, é um pisão muito alto. Ele vai com as travas da chuteira ali e tem um movimento adicional. É um lance passível de cartão vermelho, um lance para expulsão. Muito forte a entrada do jogador do Coritiba em cima do Enamorado. A chuteira do jogador fica totalmente na meia do Enamorado. Decisão correta — disse Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Apesar da reclamação dos jogadores do Coritiba, a revisão da expulsão não foi recomendada pelo árbitro de vídeo da partida, Rodrigo Ferreira do Amaral.

Confira a análise de Diori Vasconcelos sobre o lance da expulsão: