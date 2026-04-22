Uma novidade sobre a situação de Willian no Grêmio

Willian não atua desde o dia 22 de março. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O meia Willian vem se recuperando de uma tendinopatia crônica no músculo posterior da coxa direita desde o final de março. O atleta tem realizado tratamento intensivo para acelerar o retorno, com um prazo estipulado pelo Grêmio de quatro a seis semanas de afastamento.

A novidade é que, entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), o meia voltará aos movimentos com ajustes de carga. Ou seja, a preparação física realizará atividades voltadas a testes para avaliar a resposta do camisa 10.

Caso responda de forma positiva aos trabalhos propostos, as cargas serão gradualmente retomadas até a normalidade, projetando o retorno de Willian aos gramados.

As avaliações que ocorrerão nos próximos treinamentos no CT Luiz Carvalho serão determinantes para indicar a possibilidade de aproveitamento na partida contra o Coritiba, no domingo (26), na Arena. A tendência, porém, é de que o retorno aconteça nos primeiros dias de maio.