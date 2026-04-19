"Uma desilusão completa", admite Luís Castro após nova derrota do Grêmio

Logo após a derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro, português concedeu entrevista coletiva no Mineirão. Geison Lisboa / Agência RBS

Já são cinco jogos sem vitória do Grêmio no Brasileirão. Para piorar, a equipe de Luís Castro soma apenas dois pontos em 21 disputados fora da Arena, o que aumenta a pressão no vestiário gremista.

Logo após a derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro no Mineirão, em partida válida pela 12ª rodada da competição, o treinador português afirmou que a equipe até foi construtiva na primeira etapa, diferente do segundo tempo:

— Há uma primeira parte, não vou dizer que equilibrada, mas há uma primeira parte em que nós somos competitivos. Mas depois nós aos 10 minutos equilibrarmos mais o jogo e também chegarmos à baliza adversária. E há uma segunda parte de uma desilusão completa da equipe. Há uma caída estrondosa da equipe na segunda parte. Foi uma desilusão completa na segunda parte — disse o técnico do Tricolor.

Questionado sobre a dificuldade em partidas fora de casa, técnico admitiu que o apoio da torcida faz toda a diferença:

— Acho que os campeonatos, quando as equipas encontram fora de casa resultados positivos, se animam e ganham uma confiança acrescida para enfrentar todas as adversidades que é no futebol brasileiro jogando fora de casa nestes ambientes de grande apoio à equipe da casa. Acho que estamos precisando de uma vitória boa, em que a equipe jogue bem e está a ser muito difícil atingir a vitória — disse o português.

Questionado se os jogadores dentro de campo estão fazendo o que o treinador pede, Castro assume as decisões:

— O resultado é por conta das minhas ideias. Serão sempre os resultados por conta das minhas ideias. Nunca serão por conta das ideias dos jogadores. Isso não existe. Agora, pode não ser uma missão cumprida na plenitude por um ou outro jogador, em função daquilo que é o estado físico, mental dele. Agora, a nível daquilo que é estratégia para jogo, é em função das minhas ideias — explica.

"Não existe essa identidade ainda"

Por fim, o treinador comentou sobre o calendário do futebol brasileiro, a identidade de uma equipe de uma temporada para outra e o trabalho que está sendo feito:

— O trabalho é muito difícil, claro que é, temos muito pouco espaço entre jogos, é mais mais fácil ter uma equipe que tivesse continuado de uma época para outra e já feita, havia mais identidade entre a equipe. Não existe essa identidade ainda.

Confira na íntegra a coletiva de Luís Castro: