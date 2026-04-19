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"Uma desilusão completa", admite Luís Castro após nova derrota do Grêmio

Tricolor perdeu de 2 a 0, fora de casa, e agora ocupa a 14ª posição no Brasileirão 

Zero Hora

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