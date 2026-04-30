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Três motivos para o empate do Grêmio contra o Palestino

Em jogo marcado por três cobranças de pênalti desperdiçadas por Carlos Vinícius, Tricolor ficou no 0 a 0 no Chile

Zero Hora

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