Três motivos para o empate do Grêmio contra o Palestino

Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio voltou a tropeçar na Sul-Americana e ficou no empate sem gols com o Palestino, no Chile. Diante de um adversário mais modesto, o time de Luís Castro teve dificuldade para criar e pouco ameaçou ao longo da partida.

O jogo ficou marcado pelas três cobranças de pênalti desperdiçadas por Carlos Vinícius ainda no primeiro tempo, todas defendidas por Sebastián Pérez. Na etapa final, o atacante ainda teve um gol anulado.

Com o ponto somado, o Tricolor desperdiçou a chance de terminar a noite na liderança do Grupo F. Segue em segundo lugar, com quatro pontos, empatado com o Deportivo Riestra, e atrás do Montevideo City Torque.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para o empate do Grêmio com o Palestino.

Falta de efetividade

Mais uma vez, o principal motivo do Grêmio não conquistar três pontos passa pela falta de efetividade do ataque. Com exceção do pênalti marcado em Tetê — desperdiçado três vezes — e do gol anulado, o Tricolor pouco exigiu do goleiro Sebastián Pérez.

Falta repertório para a equipe de Luís Castro diante de equipes que jogam fechadas. Contra o modesto Palestino, que está na metade de baixo da tabela do Campeonato Chileno, o time finalizou apenas 10 vezes e somente duas delas em gol. Mesmo sem propor tanto o jogo, os chilenos tiveram mais chances claras do que os gaúchos — uma a mais. Weverton fez uma defesa importante em cada tempo.

Preservações e entrosamento

As escolhas de Luís Castro, motivadas pelo controle físico do elenco, impactaram diretamente o desempenho. Pedro Gabriel, Arthur e Enamorado começaram a partida no banco. Lesionado, Amuzu também desfalcou o time.

A equipe mostrou falta de entrosamento, especialmente no primeiro tempo, quando teve dificuldade para manter a posse e construir jogadas. Em meio ao desempenho coletivo abaixo, destacam-se negativamente nomes como Tetê, Dodi, Leonel Pérez, Willian, além de Carlos Vinícius. As trocas no intervalo até melhoraram o rendimento, mas não o suficiente para mudar o panorama da partida. Vindo do banco, Braithwaite e Noriega pouco fizeram.

Falta de foco e abalo emocional

É impossível analisar o jogo sem considerar o impacto do fato incomum de três pênaltis desperdiçados. Mesmo após duas cobranças sem sucesso, Carlos Vinícius seguiu para a terceira tentativa. Luís Castro chegou a sugerir a troca do batedor, considerando uma possível desconcentração do centroavante, mas não garante que a orientação tenha chegado ao jogador.

Como o fato ocorreu ainda nos primeiros minutos, a sequência teve efeito direto no comportamento da equipe em campo. Após as defesas, o Palestino cresceu na partida e passou a pressionar com mais intensidade a saída de bola gremista. Já o Tricolor, talvez por ter perdido confiança e ficado ansioso, começou a forçar jogadas, com dificuldade para criar. A falta de lucidez nas decisões no terço final impediu a equipe de transformar o volume em vantagem. E assim, o Grêmio chega a sequência de 12 jogos sem vitória como visitante.

Produção: Leo Bender