Três motivos para o empate do Grêmio com o Remo na Arena

Weverton defendeu pênalti e terminou como o destaque da partida. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio frustrou o seu torcedor ao empatar em 0 a 0 com o Remo, na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Diante do lanterna, o Tricolor teve mais posse de bola e presença ofensiva, mas esbarrou na falta de soluções para transformar volume em gols. Ainda viu Weverton evitar ao defender um pênalti no primeiro tempo.

Na etapa final, com a expulsão de Yago Pikachu, o Grêmio passou a atuar com um jogador a mais e aumentou a pressão. Mesmo assim, não conseguiu furar o bloqueio adversário e saiu de campo sob vaias, em uma atuação marcada pela ineficiência ofensiva.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para o empate do Grêmio contra o Remo.

Weverton

Se não fosse o goleiro, o resultado seria outro. Você, leitor, estaria lendo outra matéria: três motivos para a derrota do Grêmio na Arena. Então, sim, o empate entra na conta de Weverton, que evitou um vexame do Tricolor diante de sua torcida.

O experiente goleiro terminou como o grande destaque da partida, com defesas decisivas desde os primeiros minutos. Porém, num jogo como esse, não deveria ter sido tão exigido.

Falta de criatividade

Mais uma vez, o Grêmio mostrou um repertório ofensivo limitado. Faltou imaginação, variação de jogadas e capacidade de infiltração. A equipe de Luís Castro abusou dos cruzamentos, e a defesa do Remo levou vantagem na maioria deles.

Com pouquíssimo repertório, as jogadas pareciam se repetir. Sem articulação pelo meio, mesmo após a entrada de Arthur, o Tricolor se tornou previsível e pouco efetivo. Fora cinco substituições e nenhuma causou efeito visível na equipe.

Vantagem numérica não apareceu

A expulsão de Pikachu, aos 22 do segundo tempo, parecia o ponto de virada do jogo, mas não foi. O Grêmio até aumentou o volume e passou a ocupar mais o campo ofensivo, porém manteve a mesma estratégia pouco produtiva.

Faltaram ajustes mais incisivos para explorar o espaço extra em campo, e a superioridade numérica acabou sendo mal aproveitada. E ainda deu espaços para o Remo explorar contra-ataques.