Grêmio

Triunfo na Arena
Notícia

Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Coritiba

Tricolor interrompeu sequência de cinco jogos sem vencer e chegou aos 16 pontos, ocupando a 11ª posição no Brasileirão.

Zero Hora

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