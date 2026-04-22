Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Confiança pela Copa do Brasil

Mudança na estrutura do time de Luís Castro potencializou atuações individuais. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio começou com o pé direito sua caminhada em busca do hexa da Copa do Brasil. Na noite de terça-feira (21), na Arena, a equipe de Luís Castro venceu o Confiança por 2 a 0, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio, e abriu boa vantagem para o confronto de volta, em Sergipe, no próximo dia 14.

Apesar do placar confortável, a atuação não foi de luxo. O Tricolor seguiu apresentando dificuldades no ataque durante o primeiro tempo, mas conseguiu se impor — especialmente após ficar com um jogador a mais, a partir dos 37 minutos da etapa inicial. Construiu o resultado com gols de Carlos Vinícius e Amuzu.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Confiança.

Mudança de esquema

Luís Castro cumpriu o que prometeu: mudou a estrutura do time. O técnico abandonou a formação com três volantes e apostou em um meio-campo mais leve, com Arthur e Nardoni na base e Gabriel Mec mais avançado na criação.

A alteração deu mais fluidez ao time e potencializou jovens, como o próprio Mec e também Pedro Gabriel, responsáveis pelas melhores jogadas do Tricolor no primeiro tempo. Além disso, com o esquema, Arthur teve mais liberdade para organizar o jogo e voltou a ter bom rendimento — talvez sua melhor atuação em 2026.

Mesmo sem transformar o volume em gols inicialmente, o Grêmio conseguiu criar mais chances do que em partidas recentes. Tanto que perdeu três oportunidades em sequência: aos 13 minutos, Mec iniciou a jogada no meio e finalizou de voleio o cruzamento de Pedrinho; o goleiro salvou na primeira, Enamorado acertou a trave no rebote, e Carlos Vinícius, no susto, perdeu a sua oportunidade. As mudanças no intervalo, com Braithwaite e Leo Pérez nos lugares de Pavon e Nardoni, ajudaram a equipe a ser mais incisiva e certeira.

Expulsão e fragilidade do adversário

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o zagueiro e capitão Ícaro foi expulso após revisão do VAR. A defesa do Confiança, que vinha bem até então, sentiu a perda da sua referência e passou a sofrer ainda mais. Com um a mais durante boa parte da partida, o Grêmio encontrou ainda mais espaços para trabalhar a bola e pressionar.

A limitação técnica do adversário também ficou evidente. Ainda que tenha conseguido escapar em um contra-ataque — e essa, inclusive tenha sido a melhor chance no primeiro tempo —, o time sergipano pouco ameaçou.

Na segunda etapa, com superioridade numérica e territorial, o Tricolor controlou as ações e construiu a vitória sem sustos. A verdade é que o Grêmio poderia e deveria ter construído um placar mais largo diante de sua torcida e contra um adversário de Série C.

Eficiência no segundo tempo

Foi diante de um time de duas divisões inferiores que o Grêmio voltou a encontrar o caminho do gol e, principalmente, um pouco de tranquilidade após uma sequência de partidas marcada pela baixa efetividade ofensiva. A equipe de Luís Castro não marcava mais de uma vez no mesmo jogo há um mês — a última tinha sido em 19 de março, contra o Vitória.

O primeiro tempo ainda repetiu o roteiro recente, com volume e pouca precisão, a ponto de o time sair vaiado para o intervalo. Porém, dessa vez com pouco mais de repertório em relação aos últimos jogos. Na etapa final, seguiu criando oportunidades e conseguiu, finalmente, transformar o volume em gols — no plural.

Carlos Vinícius abriu o placar ao aproveitar jogada construída por Gabriel Mec e Braithwaite, enquanto Amuzu ampliou em lance individual, já clássico do belga. Certamente o resultado, além de ser uma boa vantagem para o confronto da volta, traz certo alívio para os próximos compromissos do Grêmio.

Produção: Leo Bender