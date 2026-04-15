Três motivos para a vitória do Grêmio contra o Deportivo Riestra

Jogadores que saíram do banco ajudaram na vitória do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio sofreu, mas venceu por 1 a 0 o Deportivo Riestra, na Arena, nesta terça-feira (14), pela Copa Sul-Americana. Um jogador a menos e dificuldade de criar oportunidades de gol foram fatores que dificultaram a vida do Tricolor.

No entanto, Amuzu marcou na reta final da partida e garantiu a primeira vitória do Grêmio na competição, que havia perdido na estreia contra o Montevideo City Torque, no Uruguai.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a vitória do Tricolor contra o Deportivo Riestra.

Mudanças do intervalo

Quando se mexe três vezes no intervalo é sinal de que a escalação inicial não deu resultado. Foi justamente esse o motivo para Luís Castro trocar três jogadores após 48 minutos de pouca inspiração.

Entraram Arthur, Amuzu e Enamorado, que deram uma dinâmica diferente ao time. Provavelmente distinto do que foi combinado no intervalo, pois com dois minutos da segunda etapa Nardoni foi expulso.

Porém, os pontas que entraram entregaram mais do que Tetê e Gabriel Mec, escolhidos para iniciar o jogo. Foi a partir de uma bela jogada individual de Enamorado que saiu o passe na medida para Amuzu finalizar no ângulo e dar a vitória para o Grêmio.

Sólida atuação defensiva

Foram apenas três finalizações permitidas pelo sistema defensivo do Grêmio. O Riestra não apresentou a ameaça ao gol de Weverton e isso é resultado de um bom jogo dos defensores, em especial os zagueiros Balbuena e Viery.

Noriega e Dodi também deram mais sustentação ao meio de campo, enquanto os laterais foram pouco exigidos na marcação. Mesmo com um a menos durante todo o segundo tempo, o Tricolor não sofreu perigo em momento algum.

Fragilidade do adversário

Há méritos do Grêmio, mas o resultado passa principalmente pela fragilidade do adversário, que não abriu mão da sua ideia de jogo em momento algum. Linha de cinco defensores e quatro no meio de campo, tentando anular os pontas gremistas e quase conseguindo.

Ofensivamente não houve ameaça e isso facilitou a vida do time de Luís Castro. Fosse um adversário um pouco mais qualificado, a história da partida poderia ser diferente e os três motivos não seriam para explicar uma vitória.