Três motivos para a derrota do Grêmio para o Cruzeiro

Defesa foi um dos problemas da noite. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O Grêmio sofreu mais uma derrota fora de casa no Brasileirão e, com ela, veio uma perigosa aproximação com a zona de rebaixamento. O time de Luís Castro perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro no sábado (18), no Mineirão, pela 12ª rodada, e estacionou nos 13 pontos, apenas um à frente do Corinthians, primeira equipe do Z-4.

Zero Hora elenca três motivos para o fracasso do time na partida.

Falta de repertório

O artilheiro do Grêmio e da Série A, Carlos Vinícius, teve 14 ações com a bola e nenhuma finalização nos 84 minutos em que esteve em campo, segundo dados do Sofascore. A taxa de conversão do centroavante é boa mas, sem receber a bola, não é possível fazer gol. E os companheiros de time, apesar de terem 59% de posse de bola, não tiveram criatividade e habilidade para furar o bloqueio mineiro.

A principal jogada do Grêmio era o lançamento, às vezes, de tiro de meta de Weverton, para os pontas avançarem torcendo para não serem parados pela defesa. Nas poucas ocasiões em que o time teve a bola no pé perto da área do Cruzeiro, a bola acabava voando em cruzamentos displicentes que não levavam perigo ao gol de Matheus Cunha.

Desorganização defensiva

Os marcadores tiveram dificuldades individualmente e deixaram espaços demais. Nas jogadas que originaram os dois gols do Cruzeiro, é possível ver um clarão no campo de defesa do Grêmio. Depois que Christian marcou o primeiro, aos cinco minutos do segundo tempo, a equipe gremista se amontoou no meio-campo e na zona de ataque. Cada erro levava a um novo contra-ataque dos mineiros, com Gerson e Matheus Pereira dominando as ações, e com os defensores gremistas correndo atrás dos atacantes.

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Estratégia

Parte da falta de abastecimento a Carlos Vinícius é explicada pela insistência de Luís Castro no trio de volantes. Com a substituição de Nardoni por Monsalve no segundo tempo, a produção com a bola melhorou um pouco, mas não o suficiente para mudar a cara do time.

As outras trocas foram burocráticas: ponta por ponta, volante por volante e centroavante por centroavante. Saíram Noriega, Amuzu e Enamorado para as entradas de Leonel Pérez, Gabriel Mec e Tetê. Nenhum com condições de desequilibrar a partida individualmente e mudar o cenário.