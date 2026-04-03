Tetê não foi bem em derrota do Grêmio por 2 a 1. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Longe de casa, o Grêmio voltou a tropeçar no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (2), pela nona rodada, a equipe gaúcha foi derrotada pelo Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, e manteve a seca como visitante na competição: em cinco jogos, perdeu quatro e empatou um.

O time paulista saiu na frente ainda antes do intervalo, com Marlon Freitas. Na etapa final, após trocas de Luís Castro, o Tricolor reagiu e chegou à igualdade com Carlos Vinícius, aos 9 minutos. No entanto, o próprio Marlon Freitas apareceu novamente e definiu o placar aos 27. Com a derrota, o Grêmio permanece com 11 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a derrota do Grêmio diante do Palmeiras.

Elenco inferior

O Palmeiras mostrou por que lidera o campeonato. Com mais opções e peças decisivas, o time paulista soube controlar o jogo nos momentos decisivos. Além disso, nomes importantes como Tetê e Monsalve tiveram baixo rendimento — inclusive foram substituídos no intervalo.

Quando o Grêmio conseguiu equilibrar as ações na segunda etapa, o adversário respondeu com eficiência e qualidade individual para retomar a vantagem do banco. Nomes como Felipe Anderson e Sosa seriam titulares em praticamente todos os clubes da Série A. E as opções no elenco não param por aí. Os craques Paulinho e Vitor Roque eram desfalques.

Postura do time

A atuação nos 45 minutos iniciais cobrou seu preço. Um tanto recuado, o Grêmio teve dificuldade para competir no meio-campo e viu o Palmeiras dominar a posse. Pouco fez no primeiro tempo. Após as trocas no intervalo, passou a bater de frente. A diferença de postura foi reconhecida pelos próprios jogadores.

— Frustração de a gente não ter conseguido sair daqui com um ponto. Sabemos que o time deles é difícil de enfrentar. Tenho certeza que se a gente encarasse o jogo como encaramos o segundo tempo, conseguiríamos sair daqui com um resultado positivo — avaliou Carlos Vinícius.

Erro no segundo gol

O lance que definiu o jogo passou por uma falha evitável. Ao afastar mal a bola, Gustavo Martins praticamente deu uma assistência para Marlon Freitas marcar o gol da vitória para o Palmeiras.

Em um confronto equilibrado na segunda etapa, o erro individual foi determinante para o desfecho negativo para o time de Luís Castro. Se não fosse isso, pelo menos um ponto poderia ter vindo na bagagem gremista no retorno a Porto Alegre.