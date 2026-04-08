Grêmio

"Monumento Histórico"
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Três curiosidades sobre o Centenário, palco da estreia do Grêmio na Sul-Americana

Estádio recebe duelo entre o Tricolor e o Montevideo City Torque, nesta quarta (8)

Zero Hora

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