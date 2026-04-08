Três curiosidades sobre o Centenário, palco da estreia do Grêmio na Sul-Americana

O Estádio Centenário será o palco da estreia do Grêmio na Sul-Americana 2026. O Tricolor entra em campo diante do Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8), às 21h30min.
O palco do jogo será um dos mais tradicionais do mundo. Com quase 100 anos de construção, o estádio já recebeu final de Copa do Mundo e de Copa Libertadores.
Agora, antes de a bola rolar para o jogo da Sul-Americana, ZH destacou três curiosidades do maior estádio do Uruguai. Confira abaixo.
Construção em tempo recorde
O Centenário foi pensado especialmente para a disputa da Copa do Mundo de 1930. Construído em apenas seis meses, teve cerca de 500 pessoas envolvidas e divididas em três turnos para encerrar as obras rapidamente.
Inicialmente, a expectativa era de que todos os jogos da Copa ocorressem no estádio, mas por conta de temporais no Uruguai, não houve condição. Assim, o Centenário ficou com 10 das 18 partidas.
Final da Copa
O Centenário foi o estádio escolhido para receber a primeira final de Copa do Mundo. Em 1930, o Uruguai venceu a Argentina na decisão, por 4 a 2, para ser campeão em casa. Foram 93 mil torcedores assistindo in loco no Centenário.
"Monumento histórico do futebol"
Em 18 de junho de 1983, o Centenário foi declarado Monumento Histórico do Futebol Mundial pela Fifa. Assim, se tornou a primeira construção desse tipo a receber o título.