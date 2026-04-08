Três curiosidades sobre o Centenário, palco da estreia do Grêmio na Sul-Americana

Centenário receberá a estreia do Grêmio na Sul-Americana. Jeff Botega / Agencia RBS

O Estádio Centenário será o palco da estreia do Grêmio na Sul-Americana 2026. O Tricolor entra em campo diante do Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8), às 21h30min.

O palco do jogo será um dos mais tradicionais do mundo. Com quase 100 anos de construção, o estádio já recebeu final de Copa do Mundo e de Copa Libertadores.

Agora, antes de a bola rolar para o jogo da Sul-Americana, ZH destacou três curiosidades do maior estádio do Uruguai. Confira abaixo.

Construção em tempo recorde

Centenário foi construído em seis meses. Divulgação / Arquivo Museo del Futbol

O Centenário foi pensado especialmente para a disputa da Copa do Mundo de 1930. Construído em apenas seis meses, teve cerca de 500 pessoas envolvidas e divididas em três turnos para encerrar as obras rapidamente.

Inicialmente, a expectativa era de que todos os jogos da Copa ocorressem no estádio, mas por conta de temporais no Uruguai, não houve condição. Assim, o Centenário ficou com 10 das 18 partidas.

Final da Copa

José Nasazzi, capitão do Uruguai (E) cumprimenta Manuel Ferreira, capitão da Argentina, antes da final da Copa do Mundo de 1930. divulgação / Divulgação

O Centenário foi o estádio escolhido para receber a primeira final de Copa do Mundo. Em 1930, o Uruguai venceu a Argentina na decisão, por 4 a 2, para ser campeão em casa. Foram 93 mil torcedores assistindo in loco no Centenário.

"Monumento histórico do futebol"

Estádio Centenário é considerado Monumento Histórico do Futebol Mundial pela Fifa. José Alberto Andrade / Agência Brasil