Torcida do Grêmio ainda não esgotou os 2 mil ingressos para o Gre-Nal 452; veja os motivos

Torcida do Grêmio no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

Ao contrário do que já se viu em outros clássicos Gre-Nais, quando a torcida do Grêmio rapidamente esgotou os 2 mil ingressos destinados ao setor visitante no Beira-Rio, para o Gre-Nal 452 a situação é diferente.

Até o fim da manhã desta sexta-feira (11), ainda havia ingressos à disposição dos sócios gremistas. Uma situação nem um pouco similar ao que ocorreu na final do Gauchão, por exemplo, quando os bilhetes foram esgotados em menos de uma hora para a decisão no Beira-Rio.

O Grêmio aponta alguns fatores para explicar essa situação. O primeiro deles diz respeito a uma mudança imposta pelos órgãos de segurança pública: os torcedores gremistas só terão acesso ao Beira-Rio por meio de escolta, com saída da Arena.

Em outros jogos, grupos de gremistas faziam o percurso a pé, partindo do antigo Estádio Olímpico até o estádio rival. Desta vez, isso não será permitido. Nem mesmo quem optar por ir por conta própria terá acesso liberado ao setor visitante.

Além disso, os gremistas precisarão pagar R$ 20 para utilizar os ônibus que sairão da Arena. O torcedor tricolor que adquirir o ingresso deverá chegar até as 15h ao Portão 4 do estádio, onde será feita a conferência do voucher do ingresso, que custa R$ 130.

Outro ponto envolve o tempo de espera antes e depois da partida. O Gre-Nal 452 começa às 20h30min, ou seja, os torcedores precisarão chegar com quase cinco horas de antecedência à Arena para o deslocamento. Após o jogo, a saída do estádio será liberada apenas uma hora depois do apito final.

Momento difícil

Além dessas dificuldades, pesa também o momento vivido pela equipe de Luís Castro. O time vem de empate em casa com o Remo, pelo Brasileirão, e de derrota para o Torque-URU na estreia da Sul-Americana, o que acaba impactando a confiança do torcedor.

O Grêmio, contudo, destaca que compreende e respeita as estratégias impostas pelos órgãos de segurança, que visam garantir a proteção dos torcedores que estarão nas arquibancadas do Beira-Rio neste sábado, às 20h30min, acompanhando o clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Informação do Grêmio

Por DETERMINAÇÃO dos Órgãos de Segurança Pública, os torcedores que adquirirem ingressos deverão realizar o deslocamento EXCLUSIVAMENTE nos ônibus disponibilizados pelo Clube na Arena do Grêmio. A Brigada Militar não permitirá o acesso de torcedores gremistas ao estádio visitante de forma independente. A escolta dos veículos será realizada em alinhamento com as forças de segurança, garantindo um trajeto seguro até o local da partida.

Valores

Inteira: R$130

Meia-entrada: R$65

Valor do deslocamento: R$20