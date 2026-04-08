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Torcedores viajam mais de mil quilômetros de carro para acompanhar estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana

Tricolor enfrenta o Montevideo City Torque na noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário

Filipe Duarte

direto de Montevidéu

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