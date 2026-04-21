Torcedores do Grêmio protestam com faixas em passarela da Goethe: "Salário de milhões e futebol de centavos; resort tricolor"

Registro das faixas foi feito na madrugada desta terça-feira (21). Arquivo pessoal / Reprodução

Palco de celebrações históricas do futebol gaúcho, a avenida Goethe, em Porto Alegre, amanheceu com duas faixas contra o Grêmio em virtude do momento da equipe.

As frases criticam o elenco e também os gastos com a folha salarial. O Tricolor estreia na Copa do Brasil, nesta noite, na Arena.

A passarela da Goethe, localizada no bairro Moinhos de Vento, teve penduradas, durante a madrugada, duas faixas com as seguintes frases que permaneceram até o amanhecer:

— Resort Tricolor $$$$ —

— $alário de milhões e o futebol de centavo$ —

Não houve até o momento nenhuma identificação de alguma organizada sobre o protesto.

O clube gasta aproximadamente R$ 30 milhões com o elenco e atletas que rescindiram. A direção já tomou conhecimento do protesto pelas redes.

O Grêmio, no último mês, em sete partidas, venceu apenas um jogo, contra o Riestra-ARG, na Copa Sul-Americana. Foram quatro derrotas e dois empates.