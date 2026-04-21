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Torcedores do Grêmio protestam com faixas em passarela da Goethe: "Salário de milhões e futebol de centavos; resort tricolor"

Tricolor encara o Confiança-SE pela Copa do Brasil

Saimon Bianchini

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