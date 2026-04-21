Torcedores do Grêmio protestam com faixas em passarela da Goethe: "Salário de milhões e futebol de centavos; resort tricolor"

Palco de celebrações históricas do futebol gaúcho, a avenida Goethe, em Porto Alegre, amanheceu com duas faixas contra o Grêmio em virtude do momento da equipe.
As frases criticam o elenco e também os gastos com a folha salarial. O Tricolor estreia na Copa do Brasil, nesta noite, na Arena.
A passarela da Goethe, localizada no bairro Moinhos de Vento, teve penduradas, durante a madrugada, duas faixas com as seguintes frases que permaneceram até o amanhecer:
— Resort Tricolor $$$$ —
— $alário de milhões e o futebol de centavo$ —
Não houve até o momento nenhuma identificação de alguma organizada sobre o protesto.
O clube gasta aproximadamente R$ 30 milhões com o elenco e atletas que rescindiram. A direção já tomou conhecimento do protesto pelas redes.
O Grêmio, no último mês, em sete partidas, venceu apenas um jogo, contra o Riestra-ARG, na Copa Sul-Americana. Foram quatro derrotas e dois empates.
Nesta noite, às 19h30min, na Arena, o Tricolor enfrenta o Confiança-SE pela quinta fase da Copa do Brasil. O clube projeta 20 mil gremistas nas arquibancadas.