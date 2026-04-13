Titular do Grêmio deve ser preservado contra o Deportivo Riestra pela Sul-Americana

Correção: Arthur foi relacionado para o jogo contra o Deportivo Riestra, diferentemente do publicado entre 17h04min e 21h20min. O texto já está corrigido.
O Grêmio deve ter uma mudança na escalação para a partida contra o Deportivo Riestra. Pelo desgaste dos últimos jogos, Arthur será preservado por Luís Castro.
Dodi é o favorito para substituir o camisa 8 no meio-campo. A ideia da comissão técnica é que o capitão esteja em campo contra o Cruzeiro, no próximo sábado (18), pelo Brasileirão.
Expulso no Gre-Nal, Viery pode ter sequência como zagueiro titular. Balbuena deve ser o companheiro do jovem.
Uma provável escalação para iniciar a partida desta terça, às 19h, tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Leo Pérez), Dodi e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vinícius.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲