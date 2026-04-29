Técnico que rebaixou o River e "tradição copera": como chega o Palestino para enfrentar o Grêmio

Palestino pode ter até dois desfalques para enfrentar o Grêmio. Palestino / Divulgação

Com uma vitória e uma derrota, o time treinado por Luís Castro está na segunda colocação do Grupo F com três pontos, três a menos em relação ao líder Montevideo City Torque.

O adversário desta quarta é um modesto time chileno, mas que tem figurado nas competições da Conmebol nos últimos anos. Fundado por imigrantes palestinos, o clube não abre mão de suas origens e conta com o apoio popular, já que o Chile possui a maior colônia palestina do mundo fora do Oriente Médio.

Dentro de campo, a fase do Palestino não é das melhores. O clube vem de uma derrota por 1 a 0 para o Deportes Concepción, lanterna do campeonato chileno, o que provocou a demissão do técnico Cristián Muñoz. O argentino Guillermo Farré já foi anunciado como substituto.

Novo treinador

Guillermo Farré irá estrear pelo Palestino contra o Grêmio. Reprodução / Instagram / Palestino

Com apenas 45 anos, Farré chega no quarto clube de sua carreira como treinador. Antes, passou por Belgrano, entre 2021 e 2024, por Sporting Cristal, entre 2024 e 2025, e por Aldosivi, da Argentina, entre 2025 e 2026.

Contudo, o feito mais conhecido da trajetória do argentino ocorreu quando ainda era jogador. Em 2011, quando defendia o Belgrano, foi o responsável pelo gol que rebaixou o River Plate para a Série B.

No playoff do rebaixamento, o Belgrano havia vencido por 2 a 0 na ida, em casa. O empate em 1 a 1, com gol de Farré, no Monumental de Nuñez, foi o suficiente para determinar o único rebaixamento do River.

"Tradição copera"

Lanterna do grupo da Sul-Americana com apenas um ponto somado e 11° colocado do Campeonato Chileno com 14 pontos, o Palestino não vive um bom começo de temporada. Mesmo assim, aposta no retrospecto recente contra times tradicionais do continente.

— É um time com certa "tradição copera" nos últimos anos. Que se faz forte frente a rivais grandes. Não faz muito que venceu o Flamengo (2024), o Millonarios (2024), da Colômbia, o Cuiabá (2024), nos playoffs da Sul-Americana — diz Ricardo Shannon, repórter da ESPN Chile.

Para o jornalista, o mau começo na competição continental, com uma derrota (Montevideo City Torque, em casa) e um empate (Deportivo Riestra, fora), impede que o clube chileno almeje a classificação direta para as oitavas de final. Neste caso, teria de ser líder do grupo.

— As expectativas do time são se recuperar deste mau começo para poder chegar aos play-offs da Sul-Americana. Enfrentar um time que vem da Libertadores é a partida em que o Palestino pode alcançar — comenta Shannon, que acredita na possibilidade da equipe terminar em segundo lugar da chave.

Provável escalação

Nas últimas partidas, o Palestino não pôde contar com os meias Joe Abrigo e Jonathan Benítez. Ambos são dúvidas para o confronto contra o Grêmio, mas podem aparecer no banco de reservas.

O provável time tem: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zuniga e Jason León; Francisco Montes, Nicolás Meza e Sebastian Gallegos; César Munder e Ronnie Fernández.