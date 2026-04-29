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Técnico que rebaixou o River e "tradição copera": como chega o Palestino para enfrentar o Grêmio

Fundado por imigrantes, o clube não abre mão de suas origens e conta com o apoio popular no Chile

Antonio Oliveira

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