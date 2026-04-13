Suspenso no Brasileirão, zagueiro do Grêmio deve continuar titular contra o Riestra

Viery foi expulso no Gre-Nal, no sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

A expulsão no Gre-Nal do último sábado (11) não deve acarretar em uma punição mais severa para o zagueiro Viery. Inclusive, o jogador deve ser escalado para o duelo desta terça-feira (14), contra o Riestra, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Até mesmo por estar suspenso no Brasileirão e ter de ficar de fora do confronto do próximo sábado (18), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o jovem atleta é um dos titulares que poderá ser mantido por Luís Castro, sem receio do desgaste físico que poderá acarretar.

Time reforçado

Sem vencer há cinco partidas e precisando reagir na competição continental após a derrota para o Montevideo City Torque, o Tricolor pretende usar um time mais reforçado do que aquele escalado no Uruguai.

Apenas jogadores mais desgastados pelo clássico devem ser preservados — ainda assim, figurando no banco de reservas. Há chance de Monsalve reaparecer no meio-campo na vaga de um dos volantes. No Beira-Rio, o trio Noriega, Nardoni e Arthur atuou por mais de 90 minutos.

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Uma provável escalação para iniciar a partida desta terça, às 19h, tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Leo Pérez), Dodi e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vinícius.