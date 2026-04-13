Substituído no Gre-Nal 452, lateral do Grêmio deve seguir como opção para Luís Castro

Pedro assumiu a titularidade da lateral esquerda do Grêmio. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Apesar da substituição na reta final do Gre-Nal 452, no último sábado (11), Pedro Gabriel não preocupa para a sequência e deve seguir como opção para Luís Castro.

Um dos poucos destaques positivos do Grêmio no clássico, o jogador saiu apenas por conta do desgaste apresentado ao longo da partida. A troca, que chamou atenção, ocorreu especificamente depois de Pedro Gabriel sofrer com câimbras.

O jovem de 18 anos, desta forma, terá condições de atuar contra o Deportivo Riestra, se Luís Castro quiser — ainda que não exista indicação de que ele será o titular. O Tricolor enfrenta o time argentino pela Sul-Americana nesta terça (14), na Arena.

Com a grave lesão de Marlon, Pedrinho ganhou a posição de titular após algumas participações de Caio Paulista no setor serem criticadas. O jovem já acumula três participações consecutivas nos últimos jogos do Grêmio no Brasileirão.

Provável time

O Grêmio terá apenas duas atividades para definir a estratégia a ser adotada para a segunda rodada da Sul-Americana. Existe a possibilidade de uma equipe mais reforçada em comparação com a que acabou derrotada na primeira rodada.

O jogo contra o Riestra acontece nesta terça-feira (14), às 19h, na Arena. O Tricolor precisa vencer para não se distanciar da primeira colocação do grupo. Apenas os líderes avançam de forma direta para o mata-mata da Sula.