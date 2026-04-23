Suárez marca golaço em goleiro ex-Grêmio; veja vídeo

Mesmo aos 39 anos, Luis Suárez segue deixando sua marca nos gramados dos Estados Unidos. Na noite de quarta (22), o uruguaio fez o segundo gol do Inter Miami na vitória por 2 a 0 sobre o Real Salt Lake pela nona rodada da MLS.

Após tabela com o atacante Berterame, Suárez acertou um belo chute de primeira, com o pé esquerdo, sem deixar a bola cair. Ele não deu chances ao goleiro Rafael Cabral, que defendeu o Grêmio em 2024, temporada seguinte à saída do uruguaio do Tricolor.

Nesta temporada, Suárez soma dois gols em seis jogos. A vitória deixou o Inter Miami na vice-liderança da Conferência Leste da MLS, a um ponto do líder, o Nashville SC. O time que ainda conta com Messi é o atual vencedor da competição.