Grêmio

Guri da base
Notícia

Sorrisos, fones de ouvido e carteira de motorista: os bastidores da comemoração do gol de Gabriel Mec pelo Grêmio

Destaque do time na partida balançou a rede pela primeira vez no profissional

Valter Junior

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