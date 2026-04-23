Sistema de impedimento semiautomático é instalado na Arena do Grêmio

Equipamento de impedimento semiautomático no segundo andar da Arena do Grêmio. Rafael Favero / Agência RBS

A instalação do impedimento semiautomático avança pelo Brasil. Nesta semana foi a vez da Arena do Grêmio terminar de instalar os equipamentos, que devem passar por ajustes em breve.

Segundo a CBF, equipes da confederação e da Genius, que opera a instalação do sistema, virão a Porto Alegre para ajustes no sistema. O trabalho está previsto para a próxima rodada do Brasileirão.

Até o momento, quatro estádios do país estão com a tecnologia pronta para uso: Maracanã, Arena do Corinthians, Couto Pereira e Arena da Baixada.

O Beira-Rio também já passou por testes, no último domingo (19), durante a partida entre Inter e Mirassol. São Januário, no Rio de Janeiro, está com o sistema montado, mas ainda não passou pelos testes.

Segundo a CBF, o impedimento semiautomático no futebol brasileiro começará quando todos os estádios da Série A do Brasileirão tiverem as instalações concluídas. Existe a perspectiva, conforme apurou o ge em março, de que a tecnologia passe a ser utilizada após a Copa do Mundo. A CBF, por enquanto, não confirma o prazo.

Como funciona

Celulares monitoram a posição da bola e dos jogadores para detectar os casos de impedimento. Rafael Favero / Agência RBS

Os equipamentos são conjuntos de aparelhos celulares de última geração, instalados em pontos estratégicos dos estádios. Eles acompanham a partida com imagens em alta definição e geram uma animação sobre o lance a ser analisado.

A bola e os atletas envolvidos são mapeados com milhares de pontos, e as informações são enviadas ao VAR, que valida a decisão com base nas regras do jogo.