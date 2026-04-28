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Vaga entre os 11
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Sem Amuzu, Tetê ganha nova chance como titular no Grêmio

Técnico Luís Castro aposta em recuperação moral do ponta

Saimon Bianchini

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Marco Souza

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