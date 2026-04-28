Sem Amuzu, Tetê ganha nova chance como titular no Grêmio

Tetê foi vaiado na Arena, contra o Coritiba, no último domingo. eff / Agencia RBS

O Grêmio chega a Santiago com uma definição na equipe. Amuzu, preservado por dores no tornozelo direito, será substituído por Tetê. O camisa 21 ganha mais uma oportunidade como titular para tentar recuperar a confiança.

A comissão técnica mantém a aposta no ponta, alvo de críticas pelas atuações recentes. Na visão do clube, o jogo longe da Arena poderá ajudar, em caso de boa atuação, a aliviar o ambiente de pressão. Contratado por 6 milhões de euros no início de 2026, o atacante soma 19 partidas e dois gols marcados.

Além de problemas físicos, Tetê enfrenta “questões particulares” que prejudicaram seu rendimento recente. O atleta, inclusive, foi vaiado na Arena, contra o Coritiba, após desperdiçar oportunidades.

Com a entrada de Tetê, Enamorado passa para o lado canhoto. Amuzu fica fora após sofrer uma pancada no tornozelo direito na partida contra o Coritiba.

A ideia da comissão técnica é utilizar força máxima contra o Palestino, nesta quarta-feira, às 21h30min, em Santiago. A provável formação tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Mec; Tetê, Carlos Vinícius e Enamorado.