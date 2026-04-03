Saiba qual a projeção de público para Grêmio x Remo

Torcida do Grêmio durante jogo na Arena. Jefferson Botega / Agencia RBS

Neste domingo de Páscoa (5), o Grêmio recebe o Remo, às 20h30min, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o horário atípico, o clube espera 24 mil torcedores nas arquibancadas da Arena.

O Tricolor está entre as melhores campanhas, como mandante, na competição nacional. Em quatro partidas dentro de casa, o Grêmio venceu três vezes (Botafogo, Atlético-MG e Vitória) e empatou outra (Bragantino) - somando 10 de 12 pontos possíveis.