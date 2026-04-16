Ronaldinho Gaúcho: diretor cita carinho do ex-jogador pelo Grêmio e antecipa bastidores de série

Ronaldinho no documentário na Netflix. Divulgação / Netflix

Ronaldinho ganhou uma série documental que conta detalhes da sua trajetória, desde o seu surgimento no Grêmio até a inesperada prisão no Paraguai, após a aposentadoria.

Dividida em três episódios, com média de 55 minutos de duração cada, Ronaldinho Gaúcho estará disponível para os assinantes da Netflix a partir desta quinta-feira (16).

A reportagem de Zero Hora teve acesso antecipado ao conteúdo e ainda conversou com o produtor e diretor Luis Ara, reconhecido por diversos documentários esportivos. Ele falou sobre a decisão de adicionar momentos polêmicos da trajetória do jogador na série.

— Acho que com todas as histórias que têm controvérsia, eu, como diretor, preciso ser muito honesto. Quando se faz um documentário tem que ser assim, colocar todas as informações, para que o público tire as suas próprias conclusões — explicou o diretor.

Ronaldinho x Grêmio

Ara ainda comentou as polêmicas que envolvem a relação do craque com o Tricolor.

Foi uma etapa muito difícil. Eu entendi que ele tem um carinho muito especial pelo Grêmio e tem um amor muito particular por Porto Alegre. As coisas foram como foram por causas mais profissionais e coisas do futebol do que por amor ou carinho LUIS ARA Diretor do documentário

Assis, irmão e empresário de Ronaldinho. Divulgação / Netflix

Para falar sobre o Grêmio, além de Ronaldinho e Assis — irmão e empresário —, foram convidados outros personagens, como cronistas esportivos e o ex-presidente Paulo Odone, que comenta sobre o surgimento do craque e, principalmente, sobre o possível retorno em 2011, que nunca ocorreu.

Grandes nomes do futebol

A série documental também se destaca pela presença de grandes nomes do futebol que compartilharam os gramados com Ronaldinho. Messi, Ronaldo, Neymar, entre outros, falaram sobre momentos no PSG, Barcelona, Seleção Brasileira, Milan, Flamengo e Atlético-MG.

— Muitas das pessoas que convidamos falaram que poderíamos ter entrevistado ainda mais gente, mas tínhamos que fazer escolhas. Todos gostam muito dele — conta o diretor.

Ronaldinho ao lado de Messi, no início de carreira no Barcelona. Divulgação / Netflix

Um dos pontos altos da série é quando Ronaldinho está no PSG. O craque deixou o clube francês por ter problemas com o técnico Luis Fernández, o qual aceitou ser entrevistado. O presidente do PSG na época, Laurent Perpère, também participou.

— Essa parte foi um desafio muito importante. No caso do presidente, eles têm uma relação muito boa, mas no caso do ex-treinador, aí a situação ficou um pouco mais complexa — avalia Ara.

O diretor revela que Fernández aceitou participar da produção porque queria dar a sua visão sobre a história.

— Acho que ter essa parte da história dá um valor para o documentário. Inclusive, acho que o público não vai estar esperando essas voltas — acrescenta.

Outro lançamento

O diretor também trabalhou no documentário Tetra: Acreditar de Novo, que conta bastidores e detalhes da conquista da Seleção Brasileira em 1994. O lançamento está previsto para 7 de maio de 2026, também na Netflix.

Ronaldinho

Onde assistir? Os três episódios estreiam nesta quinta-feira (16), na Netflix

Ronaldinho comentou sobre os diversos momentos da carreira. Divulgação / Netflix