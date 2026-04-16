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Ronaldinho Gaúcho: diretor cita carinho do ex-jogador pelo Grêmio e antecipa bastidores de série

Reportagem de Zero Hora teve acesso antecipado ao conteúdo e ainda conversou com o produtor Luis Ara

Alex Torrealba

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