O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Montevideo City Torque na estreia pela Sul-Americana. O jogo ocorreu no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Siga a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Como foram os lances de City Torque x Grêmio