Rendimento, vendas e contratações: Luís Castro explica o projeto de utilização da base do Grêmio 

Com quase metade do elenco formado por jogadores das categorias de base, e com nomes como Viery, Pedro Gabriel e Gabriel Mec afirmados como titulares, o Grêmio intensifica o aproveitamento dos jovens atletas. E isto é resultado de uma política de futebol da direção, alinhada com a comissão técnica.

Em entrevista exclusiva realizada na segunda (27), o técnico Luís Castro explicou como funcionou o seu acerto com o Grêmio, com a convicção de que é preciso investir na base. Tanto é que ele inclusive está preparado para eventuais vendas na próxima janela.

Força da base tricolor

Castro recebeu a reportagem de ZH para entrevista exclusiva. Jeff Botega / Agencia RBS

No começo da conversa, Castro falou sobre a base. Ele destaca que a chance de revelar novos atletas foi um dos principais atrativos para que ele aceitasse assumir o comando do time do Grêmio:

— O projeto está ligado à base. O presidente, o vice, o executivo e o diretor da base estão alinhados. Queremos os jogadores jovens comigo para consolidar o clube nas finanças. Quem é frágil financeiramente, não oferece perigo. Estamos consolidando o projeto para mais à frente aparecer de forma consistente e disputar os títulos. Isto só se consegue com boa saúde financeira e está alicerçado na base e em um bom scouting. O objetivo geral é a mais-valia. Ter o rendimento esportivo e transferir bem os jogadores. E depois contratar, desenvolver e vender. Esta é a dinâmica para ter o futuro assegurado. Senti no Grêmio a paixão por este projeto e me vinculei totalmente pela palavra e pela ação.

O objetivo geral é a mais-valia. Ter o rendimento esportivo e transferir bem os jogadores. E depois contratar, desenvolver e vender. Esta é a dinâmica para ter o futuro assegurado LUÍS CASTRO técnico do Grêmio

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E se algum titular sair?

Castro, inclusive, já tem um plano para o caso de perder destaques como Mec e Viery na próxima janela de transferências.

— Eu trabalho para isso. Eu sei que o clube só consegue se sustentar por este caminho. Temos que ter mecanismos para responder, se isto acontecer (saída de jogadores), através de um bom scouting. Se nós vendemos por 25 ou 30 milhões de euros, vamos buscar outro por 7 ou 8 milhões de euros. Entra, valorizamos, e vai sair mais à frente por 15 milhões de euros. Quem chegar, tem de responder desportivamente pela exigência do clube. O Gremio já é gigante, mas é público que precisa de uma saúde financeira melhor.

Castro se diz plenamente engajado no projeto do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Temos que ter mecanismos para responder, se isto acontecer (saída de jogadores), através de um bom scouting. Se nós vendemos por 25 ou 30 milhões de euros, vamos buscar outro por 7 ou 8 milhões de euros LUÍS CASTRO técnico do Grêmio

Estabilidade no cargo

Após espantar a pressão no cargo ao engatar duas vitórias seguidas, Luís Castro agora busca estabilidade no time do Grêmio. Seu objetivo é trazer equilíbrio para a defesa e o ataque.

— Estamos procurando a estabilidade para não ter que alternar períodos ruins e bons. O mais difícil no futebol é atingir o balanço da equipe, com o equilíbrio defensivo e ofensivo. Seria mais confortável eu abraçar desafios em que as equipes estão consolidadas. Eu sempre gostei de processos de construção. É desafiador, me exige, e eu gosto. Me exponho muito, mas na minha vida as coisas deram certo. Confio no projeto do Grêmio.

Eu sempre gostei de processos de construção. É desafiador, me exige, e eu gosto. Me exponho muito, mas na minha vida as coisas deram certo LUÍS CASTRO técnico do Grêmio