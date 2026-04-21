Relembre as últimas 10 estreias do Grêmio na Copa do Brasil

Cristian Olivera marcou o gol que levou a decisão contra o São Raimundo para os pênaltis em 2025. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio entra na disputa de uma nova competição nesta terça-feira (21). O Tricolor faz sua estreia na Copa do Brasil diante do Confiança-SE, pela quinta fase da competição, na Arena. O jogo de volta, no estádio Batistão, em Aracaju, será em 14 de maio.

O Confiança, que disputa a Série C do Brasileirão, entrou na Copa do Brasil na terceira fase. O Grêmio e os outros times da Série A do Brasileirão ingressam na etapa atual. Quem se classificar, avança às oitavas de final.

Na última década, o Grêmio tem um saldo de bons resultados na estreia da Copa do Brasil. Foram seis vitórias, três empates e uma derrota no primeiro jogo pela competição. Contando as decisões em ida e volta, o aproveitamento dos resultados é de 72,5%. A equipe avançou de fase nove vezes.

Zero Hora relembra as estreias do Grêmio na Copa do Brasil nos últimos 10 anos.

Grêmio em estreias de Copa do Brasil nos últimos 10 anos

2025 – São Raimundo (1) 1x1 (4) Grêmio

Tiago Volpi foi decisivo na disputa de pênaltis. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Pela primeira fase, diante do São Raimundo, o Grêmio, comandado por Gustavo Quinteros, saiu atrás no placar e buscou o empate nos acréscimos com gol de Cristian Olivera. Após o 1 a 1 no tempo normal, Tiago Volpi foi decisivo na disputa de pênaltis: defendeu uma cobrança e ainda converteu a sua, garantindo a classificação por 4 a 1, no estádio Canarinho, em Boa Vista.

2024 – Operário 0x0 Grêmio

Com o empate, a vaga nas oitavas de final foi confirmada no estádio Centenário, em Caxias do Sul. João Vitor Rezende Borba / AGIF - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Grêmio enfrentou o Operário pela terceira fase da competição. O confronto de ida teve poucas emoções e terminou em 0 a 0. A vaga nas oitavas de final foi confirmada no estádio Centenário, em Caxias do Sul, com vitória por 3 a 1. Os gols gremistas foram marcados por Pavon, Galdino e Gustavo Nunes, enquanto Ronaldo descontou para os paranaenses.

2023 – Campinense 0x2 Grêmio

Cristaldo marcou na estreia em 2023. LUCAS UEBEL / Gremio.net

O adversário foi o Campinense, da Paraíba, em jogo único válido pela primeira fase, disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Sob o comando de Renato Portaluppi, o Grêmio garantiu classificação sem sustos ao vencer por 2 a 0, com gols de Cristaldo e Ferreira.

2022 – Mirassol 3x2 Grêmio

Derrota para o Mirassol foi a única eliminação em estreia nos últimos 10 anos. Lucas Uebel / Gremio.net

Na primeira fase, em jogo único, o Grêmio visitou o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, e acabou eliminado após derrota por 3 a 2. Diego Souza e Bruno Alves marcaram para o time gaúcho, mas Camilo, Fabrício Daniel e Fabinho garantiram a classificação da equipe paulista. O treinador gremista era Roger Machado.

2021 – Grêmio 2x0 Brasiliense

Jogo de ida, na Arena, teve gols de Ricardinho e Jean Pyerre. André Ávila / Agencia RBS

Atuando na Arena, o Grêmio recebeu o Brasiliense pela terceira fase da Copa do Brasil e encaminhou a classificação às oitavas de final. Sob o comando de Tiago Nunes, venceu o jogo de ida por 2 a 0, com gols de Ricardinho e Jean Pyerre. Na volta, administrou a vantagem e avançou com um empate sem gols.

2020 – Grêmio 1x0 Juventude

Isaque marcou o gol que deixou o Grêmio em vantagem. Isadora Neumann / Agencia RBS

Entrando diretamente nas oitavas de final, o Grêmio enfrentou o Juventude. Na Arena, venceu por 1 a 0 com gol de Isaque, placar que se repetiu em Caxias do Sul. No jogo de volta, o gol da classificação foi marcado por Thaciano. Naquela edição, a equipe comandada por Renato Portaluppi chegou à final, mas acabou superada pelo Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado.

2019 – Juventude 0x0 Grêmio

Jogo de ida foi no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Lucas Uebel / Grêmio FBPA / Grêmio FBPA

Novamente estreando nas oitavas, o Grêmio teve o Juventude como adversário. O jogo de ida, no Alfredo Jaconi, terminou empatado sem gols. Na volta, em Porto Alegre, o time de Renato Portaluppi garantiu a classificação com goleada por 3 a 0, com dois gols de Felipe Vizeu e um de Diego Tardelli. Na sequência, a equipe alcançou a semifinal, sendo eliminada pelo Athletico-PR nos pênaltis.

2018 – Goiás 0x2 Grêmio

Grêmio estreou com vitória fora de casa. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação / Grêmio, Divulgação

Diante do Goiás, pelas oitavas de final, o Grêmio, então treinado por Renato Portaluppi, largou em vantagem ao vencer por 2 a 0 no Serra Dourada, em Goiânia, com gols de Everton e Luan. No confronto de volta, confirmou a classificação ao vencer por 3 a 1 em casa.

2017 – Grêmio 3x1 Fluminense

Vitória de virada teve gols de Lucas Barrios e Arthur. Lauro Alves / Agência RBS / Agência RBS

O Fluminense foi o adversário nas oitavas de final. No jogo de ida, na Arena, o Grêmio venceu de virada por 3 a 1, com dois gols de Lucas Barrios e um de Arthur. Na volta, no Maracanã, a equipe de Renato Portaluppi confirmou a vaga ao triunfar por 2 a 0 fora de casa.

2016 – Athletico-PR 0x1 Grêmio

Bolaños marcou o primeiro gol da campanha campeã de 2016. Rodolfo Buhrer / Agência Lancepress!

Campeão daquela edição, o Grêmio estreou contra o Athletico-PR, nas oitavas de final. A equipe venceu o jogo de ida, na Arena da Baixada, por 1 a 0, com gol de Bolaños.

Na volta, em Porto Alegre, o Tricolor perdeu pelo mesmo placar e a disputa foi para os pênaltis. Marcelo Grohe defendeu a cobrança de Weverton, então goleiro do Athletico-PR e que agora defende o Grêmio, e levou a equipe para as quartas.

Aproveitamento

Jogos: 17 (ida e volta)

Vitórias: 11

Empates: 4

Derrotas: 2

72,5% de aproveitamento

de aproveitamento Classificações: 9