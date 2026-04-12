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Referência dentro e fora da campo, Weverton é o destaque do Grêmio no Gre-Nal 452

Mesmo em uma partida de baixo nível técnico, goleiro foi protagonista do clássico no Beira-Rio

Marco Souza

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