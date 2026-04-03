Reapresentação do Grêmio é marcada pela presença de Arthur; Willian segue em tratamento

Arthur participou das atividades após ausência contra o Palmeiras. Lucas Uebel / Gremio.net

O elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho no final da tarde desta sexta-feira (3). Os atletas que atuaram na derrota para o Palmeiras realizaram trabalhos de recuperação, enquanto os reservas foram ao campo. Arthur, que foi desfalque em São Paulo, participou da atividade.

Balbuena, que retornou da data Fifa com a seleção paraguaia, e André Henrique também marcaram presença no treino. Por outro lado, Willian segue tratando um desconforto muscular.

A diretoria tricolor adota um discurso de cautela em relação ao Departamento Médico do clube. Após o jogo com o Palmeiras, Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, destacou que apenas três atletas estão fora de combate por lesão: Leonel Pérez, Marlon e Villasanti. Os demais estão sendo reavaliados diariamente.

Neste sábado (4), pela manhã, o técnico Luís Castro definirá a escalação para enfrentar o Remo. O Grêmio recebe o lanterna do Campeonato Brasileiro na Arena, neste domingo, às 20h30.

O possível time do Grêmio tem: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Tetê, Enamorado e Carlos Vinícius.