Quem são os jogadores pendurados do Grêmio contra o Remo

Viery assumiu o posto de titular pela esquerda na defesa tricolor Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

No momento em que o calendário tricolor começa a intensificar, o Grêmio coloca um ponto de atenção aos pendurados no jogo contra o Remo, neste domingo (5).

Três jogadores podem entrar em campo na Arena, sob o risco de ficar de fora do Gre-Nal, em caso de cartão amarelo recebido: Viery, Gabriel Mec e Dodi.

O zagueiro assumiu o status de titular incontestável, após o começo com tropeços em 2025, inclusive, sendo improvisado na lateral-esquerda em alguns jogos. Na atual sequência, são 10 partidas consecutivas do defensor pelo Grêmio. Com exceção ao clássico da final do Gauchão, no Beira-Rio, atuou por 90 minutos em todas as oportunidades.