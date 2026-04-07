Quem são as principais novidades na lista de inscritos do Grêmio na Sul-Americana

Destaque na última Copinha, João Borne está apto para jogar pelo Grêmio na Sula. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Apesar de contar com 33 atletas no elenco profissional, o Grêmio inscreveu 50 jogadores na Copa Sul-Americana. A comissão técnica, junto com o Departamento de Futebol, ajudou a selecionar alternativas para o time nas equipes sub-20 e sub-17.

Dentre esses, aos menos 13 surgem como novidades, já que ainda não estrearam entre os profissionais ou não foram relacionados em jogos recentes. Pensando nisso, Zero Hora apresenta quem são eles.

Outros jovens, como Menegon, Jefinho e Roger, já foram relacionador para partidas recentes do profissional e, por isso, não são considerados "caras novas".

Veja quem são as principais novidades do Grêmio na Sul-Americana

Vitor Ramon

O lateral-direito de 18 anos foi um dos destaques da base gremista em 2025. Natural do Rio de Janeiro, Vitor Ramon é conhecido como RJ. É um jogador técnico, com capacidade de destravar o jogo na saída de bola e tem boa chegada na linha de fundo.

João Borne

Natural de Maceió, em Alagoas, o atacante se destacou na última Copinha. No ano passado, foram 27 gols marcados e 17 assistências em 36 jogos disputados. Assim, conseguiu chamar atenção mesmo dividindo os holofotes com Tiaguinho e Gabriel Mec, todos da geração 2008, e que geram muita expectativa para o futuro.

Lucca

O atacante Lucca. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

Gaúcho, autor de gols importantes no vice-campeonato do Brasileirão sub-17 do ano passado, o atacante é o caçula de Rafael Jaques, reserva do histórico time comandado por Felipão nos anos 1990. Em campo, Lucca se define como um atacante de mobilidade, velocidade e ataque aos espaços.

João Victor

Goleiro de 20 anos. Natural de Brasília, ele está no clube desde 2022.

Vagner

Prestes a completar 19 anos, o lateral-direito está no clube desde os 16 e tem vínculo até setembro de 2028. É natural de São Paulo.

Benjamin

Atacante de apenas 16 anos que é apontado como uma das grandes promessas do Tricolor. O alagoano já soma passagens pela base da seleção brasileira.

Emanuel

Conhecido como Manu, o lateral-esquerdo de 17 anos passou a integrar o elenco do sub-20 em março e vem chamando atenção. Nasceu em Bebedouro, São Paulo.

Harlley

Harlley fez mais de 30 gols no ano passado. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Centroavante de 17 anos fez mais de 30 gols na última temporada na base gremista. Natural de Recife, em Pernambuco, o jovem jogador chamou a atenção do Tricolor quando atuava em Santa Catarina.

Arthur Junior

Volante de 19 anos que se destacou na última Copinha. É natural do Rio de Janeiro.

Iago

O volante Iago Valeije assinou seu primeiro contrato profissional em outubro do ano passado. O atleta está no clube desde os 16 anos e tem vínculo até julho de 2028.

Fellipe Magalhães

Atacante marcou hat-trick em seu primeiro jogo como titular na Copinha. Angelo Pieretti / Grêmio

Natural de Mato Grosso, o atacante de 18 anos chegou ao Tricolor na temporada passada. Chamou atenção na última Copinha, com 5 gols em oito jogos, marcando hat-trick em sua estreia.

Arnaldo

Atacante de 19 anos, nascido em 2007. É natural de João Pessoa, na Paraíba.

Adrielson

Meio-campista de 17 anos está no Grêmio desde 2024. Também é natural de João Pessoa, na Paraíba.

Produção: Leo Bender