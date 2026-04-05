Quem é Zortéa, novidade no time do Grêmio na partida contra o Remo pelo Brasileirão

Zortéa foi chamado por Luís Castro. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Um nome surgiu como grande novidade entre os titulares do Grêmio que enfrenta o Remo, neste domingo (5), pelo Brasileirão. Trata-se do volante Bernardo Zortéa, 19 anos, que tem passagens pela seleção brasileira de base e multa milionária para deixar o clube.

Contratado da Chapecoense, o jovem catarinense chegou ao Tricolor em 2022, para compor o sub-15. No ano seguinte, assumiu a titularidade da equipe sub-17 na disputa do Gauchão e foi um dos destaques gremistas no Brasileirão da categoria.

Pelo bom desempenho, o Grêmio optou por estender o vínculo com Zortéa até final de 2027 e definir uma multa de 60 milhões de euros, cerca de R$ 357 milhões (pela cotação atual), para quem quiser contratar a jovem promessa. O Tricolor tem 50% dos direitos econômicos do atleta.

Seus números o levaram à seleção brasileira sub-17, a pedido do técnico Ramon Menezes. Com a Amarelinha, em 2024, Zortéa foi campeão do Cascais Luso Cup, disputado em Portugal.

Na Copinha de 2025, foi titular do Grêmio de Fabiano Daitx, que acabou eliminado apenas na semifinal, para o Corinthians. Dentre suas características, destacam-se seu posicionamento dentro de campo, bom passe e visão de jogo.

— É um menino que tem uma tem uma característica mais de primeiro volante, com um bom biotipo para posição, boa técnica e bom entendimento. Tem uma conduta extracampo muito boa — avaliou Francesco Barletta, coordenador geral das categorias de base do Grêmio.

Em 2026

Na atual temporada, Zortéa disputou 10 partidas pelas categorias de base. Na Copinha, foi titular na campanha que levou o Grêmio até as semifinais. Enquanto, no Brasileirão sub-20, vem de três partidas disputadas.

Em relação ao time profissional, recebeu oportunidade de Luís Castro na derrota para o Palmeiras, na última quinta-feira (2). Aos 35 minutos do segundo tempo, entrou na vaga de Nardoni.

Ficha técnica

Nome Completo : Bernardo Schons Zortéa

: Bernardo Schons Zortéa Nascimento : 21/03/2007 (19 anos)

: 21/03/2007 (19 anos) Naturalidade: Pinhalzinho/SC