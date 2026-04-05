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Quem é Zortéa, novidade no time do Grêmio na partida contra o Remo pelo Brasileirão

Volante de 19 anos tem passagens pela seleção brasileira de base e multa milionária para deixar o Tricolor

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