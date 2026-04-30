Quem é Sebastian Pérez, goleiro que defendeu três cobranças de pênalti de Carlos Vinícius

Goleiro chileno está no clube desde 2025. @palestino / Instagram/Reprodução

Independentemente do resultado, a partida entre Palestino e Grêmio, pela terceira rodada da Sul-Americana já tem um momento marcante e um jogador de destaque. O goleiro Sebastian Pérez defendeu três cobranças de pênalti de Carlos Vinícius.

Aos oito minutos, Tetê foi derrubado na área. Carlos Vinícius cobrou no canto esquerdo, mas viu o goleiro chileno espalmar. Como o arqueiro havia se adiantado, a cobrança teve de ser refeita. Desta vez, o camisa 95 trocou de lado. Mais uma defesa de Pérez.

Novamente, o VAR viu o goleiro se adiantar e mandou voltar a penalidade. Pela terceira e última vez no lance, Carlos Vinícius chutou e Sebastian Pérez defendeu.

Na sequência, o chileno caiu no gramado e pediu atendimento médico. Pouco tempo depois, ele levantou, e o jogo voltou a ser disputado.

Quem é Sebastián Pérez

O goleiro está em sua segunda passagem pelo Palestino. Aos 35 anos, Pérez só defendeu equipes chilenas e passou por outros seis times, com destaque para Universidad Católica e Union Española. Ele também já recebeu convocações para a seleção chilena e esteve em campo em duas partidas. Um empate contra o México, em 2021, e uma derrota para Gana, em 2022.

Com apenas 1,80m, altura considerada baixa para goleiros, Pérez não tinha um histórico positivo em penalidades. Antes do jogo contra o Grêmio, segundo o site Transfermarkt, ele tinha defendido apenas quatro cobranças e sofrido 31 gols de pênalti.

Em 2022, por exemplo, quando estava na Universidad Católica, foi vazado duas vezes em cobranças na derrota por 4 a 1 contra o São Paulo, por Éder e Reinaldo. No ano anterior, contra o Palmeiras, Raphael Veiga fez de pênalti o único gol da partida.

Pérez tem no currículo o Campeonato Chileno (2021), ano em que também foi o melhor goleiro da competição, e duas Supercopas do Chile (2020 e 2021). Na primeira passagem pelo Palestino, conquistou a Copa do Chile (2018).