Quem deve ser o meia do Grêmio, Gabriel Mec ou Monsalve? Veja o resultado da enquete 

Monsalve e Gabriel Mec são opções para Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio enfrentará o Inter no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio, em Gre-Nal válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Para este jogo, na quinta-feira (9), ZH questionou o público sobre a escolha para o meio de campo: quem deveria ser o meia do Grêmio, Mec ou Monsalve?

Ao todo, foram 315 votos. Após 24 horas no ar, a enquete teve 76,2% dos votantes escolhendo Gabriel Mec. Em contrapartida, 23,8% das pessoas optaram por Miguel Monsalve.

O escolhido por Luís Castro será descoberto às 19h30min deste sábado, uma hora antes de a bola rolar, quando a escalação for divulgada no Beira-Rio.