Quantos torcedores o Grêmio deve ter na Arena Barueri

Torcida do Grêmio durante jogo contra o Palmeiras, em 2012, na Arena Barueri. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O Grêmio tenta a primeira vitória como visitante no Brasileirão nesta noite, às 21h30min, contra o líder Palmeiras. O confronto ocorre na Arena Barueri, e o Tricolor deve contar com o apoio do seu torcedor. Foram disponibilizados 1,5 mil ingressos para o setor visitante.

A partida será em Barueri em virtude de um festival de rock na Arena Palmeiras. Além da distância, o trânsito da região é alvo de críticas dos mandantes. Apesar disso, a média recente é de 25 mil torcedores. O recorde foi contra o Corinthians, com 29.647 pessoas, com torcida única.

Há boa relação institucional entre os clubes e as principais torcidas organizadas. O Grêmio acredita que a média de mil torcedores poderá ser alcançada: mil visitantes, e os consulados garantem levar 600 torcedores para o espaço.

Desempenho fora de casa

O Grêmio conta com o apoio das arquibancadas para tentar a primeira vitória longe dos seus domínios. Em quatro partidas, somou apenas um ponto, contra a Chapecoense. Fora de casa, a equipe de Luís Castro perdeu para Fluminense, São Paulo e Vasco.

O confronto contra o Palmeiras é visto com dificuldade, mas a pausa por conta da data Fifa e o descanso para os jogadores pode auxiliar na melhora do rendimento.