Quanto o Grêmio pode faturar em premiações na Sul-Americana? 

O Grêmio estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), diante do Montevideo Torque City, no Uruguai. Se vencer, arrecadará mais de meio milhão de reais. Só por estar na fase de grupos, o Tricolor já recebe US$ 300 mil (R$ 1,545 milhão).
Com uma campanha sólida na fase de grupos — com quatro vitórias, por exemplo — já seria possível adicionar cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres, além da cota fixa inicial. Avançando em primeiro ganha US$ 100 mil a mais do que o segundo colocado.
Em um cenário otimista, chegando à decisão, o Tricolor ultrapassaria facilmente a casa dos R$ 30 milhões em premiações. Além disso, só o título vale mais R$ 50 milhões.
Veja o premiação da Sul-Americana
- Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,545 milhão);
- Vitória na fase de grupos: US$ 125 mil (R$ 643 mil);
- Prévia oitavas de final: US$ 500 mil (R$ 2,575 milhões);
- Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,090 milhões);
- Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,6 milhões);
- Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,12 milhões);
- Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões);
- Campeão: US$ 10 milhões (R$ 50 milhões).