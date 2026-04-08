Quanto o Grêmio pode faturar em premiações na Sul-Americana? 

Tricolor inicia sua caminhada na Sula nesta quarta-feira (8). Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), diante do Montevideo Torque City, no Uruguai. Se vencer, arrecadará mais de meio milhão de reais. Só por estar na fase de grupos, o Tricolor já recebe US$ 300 mil (R$ 1,545 milhão).

Com uma campanha sólida na fase de grupos — com quatro vitórias, por exemplo — já seria possível adicionar cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres, além da cota fixa inicial. Avançando em primeiro ganha US$ 100 mil a mais do que o segundo colocado.

Em um cenário otimista, chegando à decisão, o Tricolor ultrapassaria facilmente a casa dos R$ 30 milhões em premiações. Além disso, só o título vale mais R$ 50 milhões.

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