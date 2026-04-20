Qual o valor da proposta que o Peñarol vai apresentar ao Grêmio para comprar atacante

Arezo não deve mais voltar ao Grêmio. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Peñarol-URU decidiu que vai realizar a compra do atacante Matías Arezo. O clube uruguaio está definindo, agora, como fará para quitar os 3,5 milhões de dólares estipulados em contrato.

A tendência é de que os uruguaios ofereçam ao Grêmio um parcelamento com prazo maior, com pagamentos divididos em três parcelas, programadas para os anos de 2027, 2028 e 2029.

A negociação para a venda de Arezo vai ficar na casa dos 4 milhões de dólares (R$ 19,9 milhões). Na conta, entra o valor de 500 mil dólares pago pelo Peñarol no acordo para a renovação do empréstimo do atacante de 23 anos.