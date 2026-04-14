Luís Castro tem sido pressionado pelos maus resultados. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em sua estreia em casa na Copa Sul-Americana, o Grêmio precisa da sua primeira vitória na competição. Ainda que o técnico Luís Castro preserve alguns jogadores, o Tricolor deve ter vários titulares em campo desde o começo da partida, casos de Weverton, Pavon, Viery, Pedro Gabriel, Noriega, Amuzu e Carlos Vínicius.

Por outro lado, dois serão preservados. Gustavo Martins, por exemplo, nem relacionado foi para o confronto contra os argentinos. Arthur, capitão da equipe, está com a delegação, mas deve começar no banco de reservas.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Leo Pérez), Dodi (Arthur) e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vinícius.