Qual é a posição do Grêmio sobre investir na contratação de Everton Cebolinha

Everton comemora o gol contra o Pachuca no Mundial de 2017. Jefferson Botega / Agência RBS / Agência RBS

Um grande nome deve sair do Flamengo nos próximos meses: Everton Cebolinha. O atacante, de 30 anos, revelado pelo Grêmio, neste momento, tem retorno descartado. Zero Hora destaca os motivos para a decisão do Tricolor.

Revelado em 2014 pelo ex-técnico Luiz Felipe Scolari, ele defendeu o Grêmio até 2020, sendo após vendido ao Benfica. Foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, vice do Mundial de Clubes, além de conquistar três estaduais com gols decisivos em todas as competições.

Há carinho e respeito pela trajetória e o Grêmio sabe das condições financeiras do jogador e necessárias para tirá-lo do Flamengo na próxima janela. Caso não saia agora, em dezembro, livre no mercado, entre luvas e salários, os valores ainda teriam um acréscimo significativo.

Desta forma, além das peças atuais no elenco gremista, a volta do atleta é descartada nos bastidores do clube. Luís Castro tem à disposição Amuzu, Enamorado, Tetê, Roger, Mec, Pavon e Willian.

A informação, segundo a imprensa carioca, é que o atleta deverá deixar o Flamengo nos próximos meses. O rubro-negro deseja recuperar parte do investimento na compra do ponta em 2022. O Cruzeiro, no Brasil, seria o principal interessado.