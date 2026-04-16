Qual deve ser a estratégia de Luís Castro para melhorar o rendimento ofensivo do Grêmio

Luís Castro confia na adaptação da nova proposta tática. Renan Mattos / Agencia RBS

Camisa 10, meia, médio ou volante. As nomenclaturas diferentes não escondem um problema que se arrasta no Grêmio. A falta de rendimento ofensivo dos jogadores de meio-campo mantém a uma dor de cabeça para a comissão de Luís Castro. Até o momento, com quatro meses de temporada, o técnico apostou em diferentes experiências para solucionar o problema. Mesmo com a vitória sobre o Deportivo Riestra, a baixa produção do setor voltou a ligar o alerta.

A tendência, como Castro indicou em sua entrevista coletiva, é a manutenção da atual composição de meio. Para a partida deste sábado contra o Cruzeiro, a única mudança prevista é o retorno de Arthur no lugar de Dodi. Nardoni e Noriega, que recua para fazer uma linha de três defensores, completam a escalação. Na opção atual, a escolha do técnico é por buscar o equilíbrio defensivo.

— Nós podemos olhar para os jogos de duas formas. Valorizar mais o momento ofensivo ou valorizar mais momento defensivo. Parece-me que nós estabilizamos mais defensivamente a equipe porque estávamos a ter muitos problemas com a chegada do adversário à nossa área. Por outro lado, começamos a criar um pouco menos — reconheceu o português.

Alternativas para o time

Wolney Caio, ex-meia do Grêmio nos anos 1990, gostaria de ver uma outra disposição tática utilizada na equipe. Um retorno ao modelo que tinha um jogador com características mais ofensivas junto aos outros volantes.

— Não gosto da composição com três volantes. Acho que o Grêmio deveria ter um jogador de marcação, que saiba sair jogando. O Arthur de segundo e mais um meia. Essa seria a formatação ideal. Quando jogou com os três volantes não foi bem. Em casa ou fora. O rendimento não tem sido bom - opinou o ex-jogador.

A função de meia, no momento, conta com poucas alternativas à disposição. Monsalve é o jogador com as características mais próximas para a posição. O colombiano teve desempenho muito elogiado em 2024, mas após as lesões do último ano, ainda não recuperou o rendimento das primeiras oportunidades.

Gabriel Mec também pode ser utilizado desta forma. Willian está em tratamento para tendinopatia no músculo posterior da coxa direita e deve ser alternativa apenas após a Copa do Mundo. Riquelme e Jefinho, ambos da base, não estão em alta com a comissão técnica.

As mudanças a curto prazo são pouco prováveis. Assim como foi visto no Gre-Nal e contra o Deportivo Riestra, o Grêmio deve manter a composição com três marcadores no meio-campo para a partida contra o Cruzeiro. Principal referência na equipe, Arthur entende que os jogadores também precisam ser responsabilizados pela crise de rendimento.

— Nós, jogadores, temos responsabilidade. Eu acho que não conseguimos atingir o nosso 100%, individualmente falando. Coletivamente falando, é o tempo. É diferente, é outra metodologia, são outros jogadores que precisam de um pouco de tempo — afirmou.

Sem muito tempo para treinar alternativas, o Grêmio terá a atividade desta quinta-feira (16) e de sexta para preparar o time que enfrentará o Cruzeiro. Como a partida será em Belo Horizonte, a estratégia mais defensiva terá sequência por mais alguns dias no clube.