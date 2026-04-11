Quais jogadores do Grêmio podem jogar Gre-Nal pela primeira vez neste sábado

Pedro Gabriel pode ser titular na lateral. Lucas Uebel / Grêmio

Entrar em campo para disputar um Gre-Nal pela primeira vez tem um peso especial. Para o clássico 452, o Grêmio tem nove jogadores que podem fazer sua estreia em partidas contra o Inter.

Ainda que não exista sinalização sobre quem será titular, o técnico Luís Castro pode escolher Pedro Gabriel ou Caio Paulista na lateral esquerda ou optar por Pérez e Nardoni no meio de campo.

Os dois primeiros tiveram trajetórias diferentes até o primeiro Gre-Nal. Já os argentinos viveram situações similares até o clássico.

Caio Paulista foi contratado como alternativa a Marlon na posição. Com a lesão do titular, a tendência é que assumisse a lateral. No entanto, em suas atuações, não agradou a Luís Castro.

O português teve que recorrer às categorias de base para promover o garoto Pedro Gabriel ao elenco titular. Após a partida contra o Palmeiras, Castro manteve o lateral de 18 anos para o jogo contra o Remo. A tendência é que ele siga entre os 11 para o Gre-Nal 452.

No meio de campo, Pérez vem se recuperando de lesão e pode aparecer como novidade. Ele brigaria por vaga com Noriega, um dos titulares mais estáveis de Castro na temporada. Aos 21 anos, o argentino veio do Huracán e fez apenas três partidas com a camisa do Grêmio.

Dois anos mais velho, Nardoni chegou junto com Pérez, mas foi mais utilizado do que o compatriota. Vindo do Racing, ele tem sido uma das peças de rotação do técnico português, alternando com Arthur e Monsalve no complemento do meio de campo.

No banco de reservas, três jovens podem entrar no decorrer da partida. Luis Eduardo, Roger, Jefinho e Zortea podem ser opções para o treinador. Caso entrem, farão suas primeiras partidas contra o Inter no time profissional. Além deles, Balbuena será alternativa para a defesa. Experiente, o paraguaio já enfrentou o Inter, mas nunca pelo Tricolor.