Quais as certezas e dúvidas de Luís Castro para escalar o Grêmio no Gre-Nal 452

Treinador ainda busca um melhor rumo para a equipe. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A escalação do Grêmio para o clássico Gre-Nal 452 passa por indefinições, principalmente no meio-campo gremista. O sistema defensivo e o ataque, em tese, já estão definidos pelo técnico Luís Castro, com o retorno dos jogadores que foram preservados na Sul-Americana.

O lateral improvisado Pavon, a dupla de zaga formada por Gustavo Martins e Viery e o lateral-esquerdo Pedro Gabriel se juntam ao goleiro Weverton, que foi o único titular da defesa a atuar contra os uruguaios do Torque.

No ataque, duas figuras têm suas presenças praticamente garantidas: Amuzu e Carlos Vinícius. Os dois também não foram escalados no time titular que estreou com derrota na competição continental. O centroavante, inclusive, nem foi relacionado para o confronto.

Com isso, as dúvidas residem no setor de meio-campo e na criação da equipe. A tendência é de que Noriega atue como primeiro volante. Arthur e Nardoni podem compor um trio de volantes, dando um caráter mais defensivo ao time e fazendo com que Monsalve, Enamorado, Tetê e Gabriel Mec disputem duas vagas.

Caso a decisão de Luís Castro seja atuar com dois volantes, Arthur e Nardoni poderiam disputar uma vaga ao lado de Noriega. Nesse cenário, Monsalve seria escalado como titular, tendo Enamorado, Tetê ou Mec formando o ataque com Amuzu e Carlos Vinícius.

Uma possibilidade de escalação do Grêmio é: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur (Nardoni), Monsalve (Nardoni ou Arthur); Enamorado (Tetê ou Mec), Amuzu e Carlos Vinícius.