Provável escalação do Grêmio para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

Balbuena deve ocupar a vaga de Gustavo Martins, que cumpre suspensão. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio recebe o Coritiba na Arena, neste domingo (26), para a 13ª rodada do Brasileirão. O último treino antes da partida ocorre na manhã de sábado, quando deve ser definido o time que entrará em campo.

Uma mudança na defesa é certa. Gustavo Martins cumpre suspensão e desfalcará a equipe. O favorito para a vaga é Balbuena. Kannemann também é opção.

O modelo deve ser o mesmo adotado por Luís Castro na vitória sobre o Confiança, pela Copa do Brasil. Nardoni e Arthur formam uma linha de volantes com um meia à frente. Gabriel Mec é cotado para a função.

Assim, um possível Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur, Gabriel Mec, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinícius.