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Procurado por outros clubes, Carlos Vinícius prioriza renovação com o Grêmio

Lista de interessados no jogador gremista tem equipes dos Estados Unidos, Europa, Arábia Saudita e até mesmo do Brasil

Filipe Duarte

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