Procurado por outros clubes, Carlos Vinícius prioriza renovação com o Grêmio

Contrato do centroavante com o Tricolor encerra no fim de dezembro. Jeff Botega / Agencia RBS

Liderando a tabela de artilharia do Brasileirão e tendo contrato com o Grêmio até dezembro, Carlos Vinícius desperta interesse de outros clubes. Porém, a prioridade está na renovação com o Tricolor.

De acordo com a publicação do jornalista turco Ekrem Konur no X (antigo Twitter), duas equipes que disputam a Major League Soccer — o Los Angeles FC e o Inter Miami — entraram em contato com o estafe do jogador. Conforme apuração de Zero Hora, a lista de interessados ainda se estende a outros times da Europa, Ásia (especificamente Arábia Saudita) e até mesmo alguns brasileiros. Entretanto, a única tratativa oficial em andamento é com a diretoria gremista.

Com o vínculo encerrando em dezembro, o atleta de 31 anos abriu conversas para ampliar a estadia em Porto Alegre. A negociação foi interrompida na reta final do Gauchão.

Contratado em julho do ano passado, Carlos Vinícius disputou 33 jogos com a camisa gremista, tendo marcado 23 gols e dado duas assistências.