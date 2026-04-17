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Pelo Brasileirão
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Pressão sobre jogadores, Z-4 e ex-gremistas no elenco: como chega o Cruzeiro para enfrentar o Grêmio

Equipes se enfrentam no sábado (18), no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Zero Hora

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