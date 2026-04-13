Pressão por resultados e respaldo da direção a Luís Castro: o que fica do Gre-Nal para o Grêmio

Direção reforçou convicção no trabalho de Luís Castro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Se as finais do Gauchão jogaram as expectativas no Grêmio para o alto, o retorno ao Beira-Rio foi um reencontro com a dura realidade de 2026. Depois do clássico 452, o discurso no lado azul foi de cautela e de pedidos ao torcedor. Principalmente o apelo feito pelo presidente Odorico Roman para os gremistas.

Luís Castro foi o primeiro a tomar lugar na sala de coletivas dos visitantes no Beira-Rio. Ao contrário de sua última visita ao local, o tom da entrevista foi mais tenso. O técnico citou a falta de pré-temporada, sequência de jogos e a dificuldade de trabalhar uma equipe nos treinos.

— Esperamos que a equipe aguente. O tempo é decisivo. Nós, técnicos, compramos tempo com resultado. Quero assumir todos os resultados que o Grêmio teve até hoje. Estou a dar o meu máximo — disse.

Quando chegou a vez do presidente falar, Roman afirmou que não prometeu uma temporada de briga por títulos. O dirigente disse que sua gestão trabalha para tentar corrigir as dificuldades administrativas, com o acréscimo de novas receitas, e organização do grupo de jogadores.

— Sabemos muito bem o que é possível fazer neste ano. Nunca prometi que o Grêmio disputaria títulos. Se acontecer isso, ótimo. Mas sabemos muito bem o que precisamos fazer no futebol e na parte administrativa. Os resultados que temos estão dentro, principalmente dentro do ponto de vista financeiro — afirmou.

Finanças

Sobre as cobranças, o presidente explicou que o clube trabalha para estabilizar a questão financeira. Como a ausência de um patrocinador máster após quatro meses de 2026.

— Vejo claramente uma dissonância quando se cobra o Grêmio. Assumimos um clube em uma situação difícil, que precisa ser reconstruída. Estamos fazendo isso no futebol. Vejo cobranças para corrigirmos a questão financeira. Sabemos onde queremos chegar. Esse ano é de travessia. Estamos trabalhando para montarmos um time competitivo. E recolocar o clube com poder de investimento. Tivemos um trabalho muito duro de reformulação do elenco. A situação é essa. Temos consciência do que podemos e o que faremos. Peço que a torcida entenda. É um ano de travessia. Na dificuldade é que se ajuda. Se estivéssemos ganhando tudo, seria muito fácil torcer e apoiar. Quem puder, ajude. Iremos levar o Grêmio de volta ao caminho de ter o time competitivo — pediu o dirigente.