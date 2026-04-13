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Pressão por resultados e respaldo da direção a Luís Castro: o que fica do Gre-Nal para o Grêmio

Empate completou sequência de cinco jogos sem vitória da equipe tricolor

Marco Souza

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