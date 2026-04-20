Presidente do Cuiabá dispara contra o Grêmio por dívida: “Gastam de forma irresponsável”

Cobrança é por atraso no repasse de percentual na venda de Pepê Divulgação / AssCom Dourado

Após vencer o Goiás, no último domingo (19), pela Série B, o presidente do Cuiabá concedeu uma entrevista à ESPN e disparou contra o Grêmio. O dirigente reclamou do atraso, de mais de um ano, no repasse dos valores da venda de Pepê ao Vitória.

Cristiano Dresch, gestor do clube do Centro-Oeste, falou sobre Santos e Grêmio. Os paulistas devem R$18 milhões, enquanto o Tricolor tem uma dívida original de R$ 800 mil por não ter repassado o percentual pela transferência.

— O Grêmio nos deve 800 mil reais (sic), há muito tempo não paga, sugere parcelamento em duas vezes e continua gastando, gastando. Então, meu amigo, a gente tem que parar com isso. Eu tenho fé e esperança de que o Fair Play financeiro venha, que a CNRD, órgão da CBF, seja mais enérgica e mais rápida, porque não dá para eu ficar aqui fazendo milagres enquanto esses clubes gastam de forma irresponsável — disse Dresch na ESPN.

A causa está pendente de resolução na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). Em janeiro, o Cuiabá recusou uma oferta de parcelamento em 20 vezes. Agora, mesmo com a queda, há exigência no pagamento numa única vez. Já há contabilização de R$ 100 mil adicionas em virtude de juros pelo atraso (a dívida era de R$ 700 mil).